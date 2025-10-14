США анонсировали крупное заявление по оружию для Киева

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вашингтон 15 октября сделает крупное объявление по военной помощи Киеву, пишет Bloomberg.
Отмечается, что, по словам Уитакера, "будут сделаны крупные заявления". Каких именно вооружений они будут касаться, постпред не уточнил.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Издание Responsible Statecraft писало, что ВСУ не имеют возможности запускать Tomahawk.
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00