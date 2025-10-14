Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 14.10.2025 (обновлено: 19:00 14.10.2025)
США анонсировали крупное заявление по оружию для Киева
Вашингтон 15 октября сделает крупное объявление по военной помощи Киеву, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.10.2025
США анонсировали важное заявление по оружию для Украины 15 октября. Что известно

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вашингтон 15 октября сделает крупное объявление по военной помощи Киеву, пишет Bloomberg.
«
"Посланник США при НАТО (Мэттью Уитакер. — Прим. ред.) заявил, что ожидает в среду от союзников обещаний выделить большую сумму на закупку оружия для Украины", — говорится в материале.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева
Вчера, 16:53
Отмечается, что, по словам Уитакера, "будут сделаны крупные заявления". Каких именно вооружений они будут касаться, постпред не уточнил.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Издание Responsible Statecraft писало, что ВСУ не имеют возможности запускать Tomahawk.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
