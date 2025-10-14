Рейтинг@Mail.ru
На Украине сменили первого замсекретаря СНБО - РИА Новости, 14.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 14.10.2025
На Украине сменили первого замсекретаря СНБО
На Украине сменили первого замсекретаря СНБО
в мире, украина, донбасс, руслан хомчак, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Руслан Хомчак, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине сменили первого замсекретаря СНБО

Острянский сменил Хомчака на посту первого замсекретаря СНБО Украины

© Міністерство оборони України Руслан Хомчак
Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Міністерство оборони України
Руслан Хомчак. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На Украине сменили первого замсекретаря совета Нацбезопасности и обороны, вместо Руслана Хомчака назначен Евгений Острянский, сообщил во вторник секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Внесены кадровые изменения в структуре Совета национальной безопасности и обороны. С должности первого заместителя Секретаря СНБО Украины уволен генерал-полковник Руслан Хомчак. Первым заместителем Секретаря СНБО назначен генерал-майор Евгений Острянский, который до этого работал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Причину кадровых изменений Умеров не уточнил. Он лишь отметил, что Острянский в СНБО будет заниматься координацией всех вопросов с сектором обороны для усиления ВСУ, подготовкой заседаний ставки верховного главнокомандующего.
Хомчак с марта 2020 по июль 2021 года был главкомом ВСУ. После занимал кресло первого заместителя секретаря СНБО. В апреле – июле 2014 года он командовал ВСУ в Донбассе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
