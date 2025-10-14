На Украине сменили первого замсекретаря СНБО

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На Украине сменили первого замсекретаря совета Нацбезопасности и обороны, вместо Руслана Хомчака назначен Евгений Острянский, сообщил во вторник секретарь СНБО Рустем Умеров.

Причину кадровых изменений Умеров не уточнил. Он лишь отметил, что Острянский в СНБО будет заниматься координацией всех вопросов с сектором обороны для усиления ВСУ, подготовкой заседаний ставки верховного главнокомандующего.