На Украине сменили первого замсекретаря СНБО

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На Украине сменили первого замсекретаря совета Нацбезопасности и обороны, вместо Руслана Хомчака назначен Евгений Острянский, сообщил во вторник секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Внесены кадровые изменения в структуре Совета национальной безопасности и обороны. С должности первого заместителя Секретаря СНБО Украины уволен генерал-полковник Руслан Хомчак. Первым заместителем Секретаря СНБО назначен генерал-майор Евгений Острянский, который до этого работал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Причину кадровых изменений Умеров не уточнил. Он лишь отметил, что Острянский в СНБО будет заниматься координацией всех вопросов с сектором обороны для усиления ВСУ, подготовкой заседаний ставки верховного главнокомандующего.
Хомчак с марта 2020 по июль 2021 года был главкомом ВСУ. После занимал кресло первого заместителя секретаря СНБО. В апреле – июле 2014 года он командовал ВСУ в Донбассе.
