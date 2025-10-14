Рейтинг@Mail.ru
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 14.10.2025 (обновлено: 17:43 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048223438.html
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города - РИА Новости, 14.10.2025
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не собирается уезжать с Украины и из города. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:00:00+03:00
2025-10-14T17:43:00+03:00
в мире
одесса
украина
россия
геннадий труханов
владимир зеленский
олег царев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:17:2349:1338_1920x0_80_0_0_73828a8f6a0a68bde1ddf5c5c211f2ce.jpg
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998724589.html
https://ria.ru/20250628/gd--2026013439.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_1fdf1d2e2f2bb964e8ecf6e1e4a69992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, геннадий труханов, владимир зеленский, олег царев
В мире, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Олег Царев
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города

Мэр Одессы Труханов не собирается уезжать с Украины и из города

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не собирается уезжать с Украины и из города.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Администрация Трампа может ввести санкции против мэра Одессы, пишут СМИ
11 февраля, 20:58
«

"Не собираюсь ехать ни с Одессы, ни с Украины", - сказал Труханов в комментарии, который опубликовало украинское издание "Телеграф".

Он опроверг информацию о наличии у него российского гражданства и заявил, что считает, что его лишили гражданства из-за опасений, что он снова будет баллотироваться в мэры Одессы.
"Они почему это сделали? Потому что, если я без гражданства, я не могу баллотироваться. Они боятся, что я баллотировался и выиграл выборы", - сказал Труханов.
Ранее Труханов заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Госдуме прокомментировали слова мэра Одессы о не русском городе
28 июня, 14:08
 
В миреОдессаУкраинаРоссияГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийОлег Царев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала