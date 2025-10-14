https://ria.ru/20251014/ukraina-2048223438.html
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не собирается уезжать с Украины и из города.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.
"Не собираюсь ехать ни с Одессы, ни с Украины", - сказал Труханов в комментарии, который опубликовало украинское издание "Телеграф".
Он опроверг информацию о наличии у него российского гражданства и заявил, что считает, что его лишили гражданства из-за опасений, что он снова будет баллотироваться в мэры Одессы.
"Они почему это сделали? Потому что, если я без гражданства, я не могу баллотироваться. Они боятся, что я баллотировался и выиграл выборы", - сказал Труханов.
Ранее Труханов заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ.