Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что не уедет из города

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не собирается уезжать с Украины и из города.

Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.

« "Не собираюсь ехать ни с Одессы, ни с Украины", - сказал Труханов в комментарии, который опубликовало украинское издание "Телеграф".

Он опроверг информацию о наличии у него российского гражданства и заявил, что считает, что его лишили гражданства из-за опасений, что он снова будет баллотироваться в мэры Одессы.

"Они почему это сделали? Потому что, если я без гражданства, я не могу баллотироваться. Они боятся, что я баллотировался и выиграл выборы", - сказал Труханов.