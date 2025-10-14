Рейтинг@Mail.ru
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса - РИА Новости, 14.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 14.10.2025 (обновлено: 14:34 14.10.2025)
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск мог бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта на Украине. РИА Новости, 14.10.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса

Глава КГБ Белоруссии Тертель: Минск мог бы помочь найти консенсус по Украине

МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск мог бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта на Украине.
"Мы знаем украинцев, мы знаем россиян. Наш президент общается и хорошо понимает, как обстоят дела на самом деле. Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы - те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону. Мы могли бы найти этот консенсус в той сложнейшей ситуации. По крайней мере, других вариантов пока не просматривается", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
По его словам, "в этом отношении активный диалог с американской стороной, союзнические отношения (Белоруссии - ред.) с Российской Федерацией, очень близкие отношения с Украиной позволяют говорить, что все-таки надо было бы попробовать решить эту проблему с учетом нашего (белорусского - ред.) понимания этой истории".
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине
