Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса
2025-10-14T14:30:00+03:00
МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск мог бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта на Украине.
"Мы знаем украинцев, мы знаем россиян. Наш президент общается и хорошо понимает, как обстоят дела на самом деле. Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы - те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону. Мы могли бы найти этот консенсус в той сложнейшей ситуации. По крайней мере, других вариантов пока не просматривается", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
По его словам, "в этом отношении активный диалог с американской стороной, союзнические отношения (Белоруссии
- ред.) с Российской Федерацией, очень близкие отношения с Украиной
позволяют говорить, что все-таки надо было бы попробовать решить эту проблему с учетом нашего (белорусского - ред.) понимания этой истории".