Рейтинг@Mail.ru
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048182253.html
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса - РИА Новости, 14.10.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса
ГЛАВА КГБ БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК МОГ БЫ ПОМОЧЬ НАЙТИ КОНСЕНСУС В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:26:00+03:00
2025-10-14T14:26:00+03:00
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582354467_0:66:2849:1670_1920x0_80_0_0_a6f00fd87028655fac3e8fc38e31d677.jpg
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582354467_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_4c8aab3a175834638df8fcc8f389d019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия
Белоруссия
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса

Тертель: Минск мог бы помочь найти консенсус по Украине

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПредседатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа)
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа) - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЛАВА КГБ БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК МОГ БЫ ПОМОЧЬ НАЙТИ КОНСЕНСУС В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ
 
Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала