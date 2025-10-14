Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, на сколько сократился объем военной помощи Украине - РИА Новости, 14.10.2025
14:19 14.10.2025
Исследование показало, на сколько сократился объем военной помощи Украине
Исследование показало, на сколько сократился объем военной помощи Украине

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel) в Германии.
"Военная помощь сократилась на 43% по сравнению с первым полугодием. Несмотря на запуск нового механизма, в июле и августе объем военной помощи значительно сократился", - говорится в сообщении института. Речь идёт среднемесячном объеме всей военной помощи в этот период.
После того, как европейские страны значительно расширили свою военную поддержку Украины, в первой половине 2025 года среднемесячный объем выделяемой военной помощи превысил показатели 2022-2024 годов. Однако летом этот импульс сошёл на нет: выделение средств на военную помощь со стороны европейских стран сократилось на 57% по сравнению с январём- июнем 2025 года, даже с учётом их вклада в инициативу PURL.
"Сокращение военной помощи в июле и августе вызывает удивление. Несмотря на инициативу НАТО, Европа сокращает свою общую военную поддержку. Что сейчас будет иметь решающее значение, так это то, как изменятся цифры осенью", - комментирует данные Кристоф Требеш, возглавляющий проект, отслеживающий усилия по оказанию помощи Украине.
При этом отмечается, что финансовая и гуманитарная помощь Украине оставалась стабильной. В период с июля по август было выделено 7,5 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи, что соответствует показателям предыдущих лет и первой половины этого года, 86% выделенных средств поступают от институтов ЕС.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
