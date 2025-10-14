Исследование показало, на сколько сократился объем военной помощи Украине

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel) в Германии.

"Военная помощь сократилась на 43% по сравнению с первым полугодием. Несмотря на запуск нового механизма, в июле и августе объем военной помощи значительно сократился", - говорится в сообщении института. Речь идёт среднемесячном объеме всей военной помощи в этот период.