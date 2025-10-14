Рейтинг@Mail.ru
На Украине резко подорожали продукты - РИА Новости, 14.10.2025
13:50 14.10.2025 (обновлено: 14:22 14.10.2025)
На Украине резко подорожали продукты
На Украине резко подорожали продукты - РИА Новости, 14.10.2025
На Украине резко подорожали продукты
Стоимость продуктов на Украине за год выросла в среднем на 21%, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные госстата. РИА Новости, 14.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
На Украине резко подорожали продукты

Цены на продукты на Украине за год выросли на 21 процент

Женщина покупает продукты на рынке в Киеве, Украина
Женщина покупает продукты на рынке в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина покупает продукты на рынке в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Стоимость продуктов на Украине за год выросла в среднем на 21%, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные госстата.
«
"Продукты в Украине за год в среднем подорожали на 21%. Больше всего с сентября 2024 по сентябрь 2025 подорожали яйца — на 50,9%. На втором месте фрукты — 30,4%. Дальше идут масло подсолнечное - на 28,1% мясо - на 24,8%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Нацбанк Украины 1 августа представил инфляционный отчет, согласно которому, цены на продукты на Украине приблизились к европейским, а по некоторым товарам даже обогнали Польшу, Румынию и Турцию.
Агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата ранее сообщало, что на Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки. Агентство РБК-Украина в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки за последний год выросли более чем на 22%.
