На Украине резко подорожали продукты

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Стоимость продуктов на Украине за год выросла в среднем на 21%, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные госстата.

Агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата ранее сообщало, что на Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки. Агентство РБК-Украина в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки за последний год выросли более чем на 22%.