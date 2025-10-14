https://ria.ru/20251014/ukraina-2048172350.html
На Украине резко подорожали продукты
Стоимость продуктов на Украине за год выросла в среднем на 21%, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные госстата.
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Стоимость продуктов на Украине за год выросла в среднем на 21%, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные госстата.
«
"Продукты в Украине
за год в среднем подорожали на 21%. Больше всего с сентября 2024 по сентябрь 2025 подорожали яйца — на 50,9%. На втором месте фрукты — 30,4%. Дальше идут масло подсолнечное - на 28,1% мясо - на 24,8%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Страны".
Нацбанк Украины 1 августа представил инфляционный отчет, согласно которому, цены на продукты на Украине приблизились к европейским, а по некоторым товарам даже обогнали Польшу
, Румынию
и Турцию
.
Агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата ранее сообщало, что на Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки. Агентство РБК-Украина в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки за последний год выросли более чем на 22%.