Киев боится, что Европа устала от украинского конфликта, пишет Politico - РИА Новости, 14.10.2025
13:01 14.10.2025
Киев боится, что Европа устала от украинского конфликта, пишет Politico
Киев боится, что Европа устала от украинского конфликта, пишет Politico
Украина беспокоится, что страны Европы устали от украинского конфликта и считают, что он должен завершиться любой ценой для Киева, отмечает издание Politico. РИА Новости, 14.10.2025
Киев боится, что Европа устала от украинского конфликта, пишет Politico

Politico: Киев боится, что Европа устала от конфликта на Украине. Что известно

Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украина беспокоится, что страны Европы устали от украинского конфликта и считают, что он должен завершиться любой ценой для Киева, отмечает издание Politico.
"Но (на Украине - ред.)... присутствует более глубокий страх того, что остальная часть Европы устала... уделяя меньше внимания конфликту и считая его как что-то, что должно просто завершиться, какой бы ценой это ни обошлось Украине", - говорится в сообщении.
Киев подобрал безотказную отмычку к Европе
13 октября, 08:00
Отмечается, что в странах Европы все еще осталась политическая поддержка Киева, однако "энтузиазм общественности" ослабел. Politico приводит данные опроса лаборатории IBRiS, проведенного в Польше в июне, согласно которому 35% поляков хотели бы завершения конфликта, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Издание также напомнило об опросе социологической лаборатории CBOS, проведенного в конце 2024 года, согласно которому 55% поляков считают, что украинский должен быть прекращен, даже если Украине придется отказаться от части территории.
Politico также показало данные опроса, опубликованного на сайте издания Welt am Sonntag и проведенного в Германии в августе. По данным издания, 52% граждан ФРГ также выступают за окончание украинского конфликта путем территориальных уступок со стороны Украины.
В августе экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что и само украинское общество устало от боевых действий и ждет мира. В июне польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что Польша и весь мир устали от темы Украины. В апреле президент США Дональд Трамп сделал заявление, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, он ответил, что "это зависит от территорий".
Европа начала войну там, где не ждали
13 октября, 08:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Песков также заявлял, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха
Вчера, 02:19
 
