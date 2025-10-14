Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048152180.html
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста - РИА Новости, 14.10.2025
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста
Полтора миллиона мужчин призывного возраста находятся в розыске на Украине из-за того, что не обновили свои учетные данные в военкомате, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:47:00+03:00
2025-10-14T12:47:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048131550.html
https://ria.ru/20251013/ukraina-2048001361.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста

Янченко: на Украине 1,5 миллиона мужчин призывного возраста находятся в розыске

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Полтора миллиона мужчин призывного возраста находятся в розыске на Украине из-за того, что не обновили свои учетные данные в военкомате, сообщила во вторник депутат Верховной рады Галина Янченко.
"Полтора миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные и, соответственно, в розыске. Это означает, что, если из где-то остановит ТЦК ( представители территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) то всё, привет, учебные центры", - сказала Янченко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Украине сообщили, сколько молодых людей выехали из страны с 2022 года
Вчера, 11:22
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Раде сообщили о росте цен на пауэрбанки на Украине
13 октября, 16:36
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала