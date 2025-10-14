https://ria.ru/20251014/ukraina-2048152180.html
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста
Полтора миллиона мужчин призывного возраста находятся в розыске на Украине из-за того, что не обновили свои учетные данные в военкомате, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.10.2025
украина
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста
Янченко: на Украине 1,5 миллиона мужчин призывного возраста находятся в розыске
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Полтора миллиона мужчин призывного возраста находятся в розыске на Украине из-за того, что не обновили свои учетные данные в военкомате, сообщила во вторник депутат Верховной рады Галина Янченко.
"Полтора миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные и, соответственно, в розыске. Это означает, что, если из где-то остановит ТЦК ( представители территориального центра комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.) то всё, привет, учебные центры", - сказала Янченко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.