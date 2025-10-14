Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 14.10.2025 (обновлено: 12:27 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048146696.html
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 14.10.2025
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки свыше 205 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:24:00+03:00
2025-10-14T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048088316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_25f618177153e8ac54f0b1d3701eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки

ВСУ за сутки потеряли более 205 военнослужащих в зоне "Южной" группировки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки свыше 205 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Бересток и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, а также склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Намек на перестройку": в Италии оценили заявление Трампа по Украине
Вчера, 02:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала