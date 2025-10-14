https://ria.ru/20251014/ukraina-2048146696.html
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 205 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки свыше 205 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:24:00+03:00
