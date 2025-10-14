В Шелехово, где подросток убил школьницу, работают психологи

ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Консультационный пункт развернут в школе Шелехово, где подросток в подъезде дома убил школьницу и девушку, которая пыталась ее защитить, помощь оказывают психологи, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В воскресенье 14-летний подросток был задержан в Шелехове с ножом на месте убийства ровесницы и ее соседки в подъезде многоквартирного дома. По данным регионального главка МВД, молодой человек совершил преступление на почве ревности. СК расследует уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Telegram-канале. "Состоялись встречи с коллективом и несколькими классами школы, где учились погибшая девочка и подросток, совершивший преступление. Проведены родительские собрания. Развернут консультационный пункт, в котором квалифицированную помощь оказывают педагоги-психологи, а также клинический психолог", - написал Кобзев

Он отметил, что педагоги ежедневно будут отслеживать психологическое состояние детей, чтобы при необходимости быстро оказать им помощь. Семьям погибших также будет оказана необходимая поддержка.

Кроме этого, на заседании регионального родительского комитета при министерстве образования Иркутской области обсудили, какие профилактические меры можно предпринять, чтобы избежать подобных трагедий. Одна из них - реализация программ социально-психологического тестирования, которое позволит своевременно выявлять и предотвращать потенциальные риски, в том числе и связанные с употреблением несовершеннолетними запрещенных веществ.

На заседании вспомнили трагедию, которая случилась в мае в Байкальске , где во время вечеринки под воздействием запрещенных веществ один из подростков стал вести себя агрессивно. В результате погибли пять человек.