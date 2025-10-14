Рейтинг@Mail.ru
В Шелехово, где подросток убил школьницу, работают психологи - РИА Новости, 14.10.2025
06:52 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ubiystvo-2048097909.html
В Шелехово, где подросток убил школьницу, работают психологи
В Шелехово, где подросток убил школьницу, работают психологи - РИА Новости, 14.10.2025
В Шелехово, где подросток убил школьницу, работают психологи
Консультационный пункт развернут в школе Шелехово, где подросток в подъезде дома убил школьницу и девушку, которая пыталась ее защитить, помощь оказывают... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:52:00+03:00
2025-10-14T06:52:00+03:00
происшествия
иркутская область
шелехов
байкальск
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
шелехов
байкальск
происшествия, иркутская область, шелехов, байкальск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Шелехов, Байкальск, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Шелехово, где подросток убил школьницу, работают психологи

Психологи работают в школе Шелехово, где учился задержанный за убийство

© ГУ МВД России по Иркутской областиПодозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© ГУ МВД России по Иркутской области
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео. Архивное фото
ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Консультационный пункт развернут в школе Шелехово, где подросток в подъезде дома убил школьницу и девушку, которая пыталась ее защитить, помощь оказывают психологи, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В воскресенье 14-летний подросток был задержан в Шелехове с ножом на месте убийства ровесницы и ее соседки в подъезде многоквартирного дома. По данным регионального главка МВД, молодой человек совершил преступление на почве ревности. СК расследует уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.
"Состоялись встречи с коллективом и несколькими классами школы, где учились погибшая девочка и подросток, совершивший преступление. Проведены родительские собрания. Развернут консультационный пункт, в котором квалифицированную помощь оказывают педагоги-психологи, а также клинический психолог", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что педагоги ежедневно будут отслеживать психологическое состояние детей, чтобы при необходимости быстро оказать им помощь. Семьям погибших также будет оказана необходимая поддержка.
Кроме этого, на заседании регионального родительского комитета при министерстве образования Иркутской области обсудили, какие профилактические меры можно предпринять, чтобы избежать подобных трагедий. Одна из них - реализация программ социально-психологического тестирования, которое позволит своевременно выявлять и предотвращать потенциальные риски, в том числе и связанные с употреблением несовершеннолетними запрещенных веществ.
На заседании вспомнили трагедию, которая случилась в мае в Байкальске, где во время вечеринки под воздействием запрещенных веществ один из подростков стал вести себя агрессивно. В результате погибли пять человек.
По данным, которые привел губернатор, в 2024 году тестированием в регионе было охвачено 210 тысяч несовершеннолетних, у более восьми тысяч выявлены риски.
ПроисшествияИркутская областьШелеховБайкальскИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
