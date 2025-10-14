Турция надеется на возобновление переговоров по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Турция готова вновь принять у себя переговоры по Украине и выступить посредником для урегулирования конфликта, заявил ранее глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.
"Нет пока никаких сигналов не получали. Как заявил господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), Турция продолжает свои инициативы для мирного урегулирования конфликта с тем принципом, что "в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости о наличии каких-либо сигналов для возобновления переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.