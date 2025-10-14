Турция надеется на возобновление переговоров по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.