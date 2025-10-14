https://ria.ru/20251014/tseny-2048099798.html
Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует РИА Новости, 14.10.2025
Цены на золото и серебро обновили рекорды, выше $4150 и $52 за тройскую унцию
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро на 7.20 мск дорожал на 3,35% - до 52,12 доллара за унцию.