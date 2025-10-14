Рейтинг@Mail.ru
Цены на золото и серебро обновили рекорды - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/tseny-2048099798.html
Цены на золото и серебро обновили рекорды
Цены на золото и серебро обновили рекорды - РИА Новости, 14.10.2025
Цены на золото и серебро обновили рекорды
Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:27:00+03:00
2025-10-14T07:27:00+03:00
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601868898_0:0:2618:1473_1920x0_80_0_0_a48aa3a052d165fac3b1d2ea49fbeb8c.jpg
https://ria.ru/20251013/zoloto-2047955988.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601868898_0:83:2619:2047_1920x0_80_0_0_2b444d507b3888c0464ce894f689a2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
золото
Золото
Цены на золото и серебро обновили рекорды

Цены на золото и серебро обновили рекорды, выше $4150 и $52 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро на 7.20 мск дорожал на 3,35% - до 52,12 доллара за унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Стоимость золота впервые в истории превысила 4100 долларов за унцию
13 октября, 14:16
 
Золото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала