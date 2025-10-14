Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах. Архивное фото

Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах

Цены на золото и серебро обновили рекорды

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию.