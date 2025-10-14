Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев в комментарии РИА Новости назвал абсурдом указ Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства.

"Ситуация абсурдная. Уже нет той Украины, которую мы знали и помним. Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал – гражданства Украины. Если Зеленский, спустя столько лет, как я уехал из Украины, меня помнит, - это хорошо. Значит боится и продолжает бороться со мной", - сказал Царев.

Царев подчеркнул, что родился в СССР – великой стране, в которой Россия и Украины жили сообща дружно бок о бок.