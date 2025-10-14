Рейтинг@Mail.ru
17:32 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/tsarev-2048230032.html
Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства
Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев в комментарии РИА Новости назвал абсурдом указ Владимира Зеленского о лишении его украинского... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
украина
россия
одесса
олег царев
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
россия
одесса
в мире, украина, россия, одесса, олег царев, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Одесса, Олег Царев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев в комментарии РИА Новости назвал абсурдом указ Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
"Ситуация абсурдная. Уже нет той Украины, которую мы знали и помним. Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал – гражданства Украины. Если Зеленский, спустя столько лет, как я уехал из Украины, меня помнит, - это хорошо. Значит боится и продолжает бороться со мной", - сказал Царев.
Царев подчеркнул, что родился в СССР – великой стране, в которой Россия и Украины жили сообща дружно бок о бок.
"Всю свою политическую карьеру я посвятил тому, чтобы Украина была вместе с Россией. И так оно будет снова. Я уверен, что процветающая и мирная Украина снова будет вместе с Россией", - сказал политик.
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
