Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства
14.10.2025
Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства
Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев в комментарии РИА Новости назвал абсурдом указ Владимира Зеленского о лишении его украинского... РИА Новости, 14.10.2025
Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства
Царев назвал лишение его гражданства Украины абсурдом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев в комментарии РИА Новости назвал абсурдом указ Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства.
Ранее сообщалось, что Зеленский
подписал указ о лишении гражданства Украины
мэра Одессы
Геннадия Труханова, бывшего депутата Рады Олега Царева
и артиста балета Сергея Полунина
.
"Ситуация абсурдная. Уже нет той Украины, которую мы знали и помним. Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал – гражданства Украины. Если Зеленский, спустя столько лет, как я уехал из Украины, меня помнит, - это хорошо. Значит боится и продолжает бороться со мной", - сказал Царев.
Царев подчеркнул, что родился в СССР
– великой стране, в которой Россия
и Украины жили сообща дружно бок о бок.
"Всю свою политическую карьеру я посвятил тому, чтобы Украина была вместе с Россией. И так оно будет снова. Я уверен, что процветающая и мирная Украина снова будет вместе с Россией", - сказал политик.