Трамп рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем
Трамп рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия"... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
Трамп: США могут прекратить торговлю с Китаем в ряде отраслей