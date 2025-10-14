США располагают большим запасом ракет Tomahawk, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты располагают большим запасом ракет Tomahawk.
2025-10-14T21:57:00+03:00
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
