Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить оборонные расходы

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО".