21:52 14.10.2025
Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить оборонные расходы
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО".
"Я крайне недоволен Испанией... Это единственная страна НАТО, не поднявшая расходы до 5%. Я думал даже о введении торгового наказания через пошлины и, возможно, сделаю это. Это невероятно неуважительно по отношению к альянсу", — сказал Трамп в Белом доме, выступая перед журналистами в присутствии своего аргентинского коллеги Хавьера Милея.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп назвал Испанию страной БРИКС
21 января, 05:27
 
