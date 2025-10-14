https://ria.ru/20251014/tramp-2048271510.html
Трамп обрушился на ABC за интервью с вице-президентом
Трамп обрушился на ABC за интервью с вице-президентом - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп обрушился на ABC за интервью с вице-президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет общаться с телеканалом ABC, потому что там перебивали его вице-президента Джей Ди Вэнса. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T21:47:00+03:00
2025-10-14T21:47:00+03:00
2025-10-14T21:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149037/27/1490372725_0:0:4293:2415_1920x0_80_0_0_48d95a2bc24afe55de39c3cad4a63a43.jpg
https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149037/27/1490372725_118:0:3714:2697_1920x0_80_0_0_ced51353e1cd4ab07b8c2235189dfc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп обрушился на ABC за интервью с вице-президентом
Трамп заявил, что не будет общаться с ABC-фейк-ньюз после интервью с Вэнсом