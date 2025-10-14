https://ria.ru/20251014/tramp-2048270649.html
Трамп высказался о будущих отношениях с КНР
Трамп высказался о будущих отношениях с КНР - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп высказался о будущих отношениях с КНР
ТРАМП О БУДУЩЕМ ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ: ДУМАЮ, ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО, А ЕСЛИ НЕТ - НИЧЕГО СТРАШНОГО РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T21:40:00+03:00
2025-10-14T21:40:00+03:00
2025-10-14T21:40:00+03:00
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Трамп высказался о будущих отношениях с КНР
Трамп: если отношения с КНР испортятся, ничего страшного не произойдет