Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их - РИА Новости, 14.10.2025
21:37 14.10.2025
Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по разоружению, США "разоружат их сами". РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T21:37:00+03:00
2025-10-14T21:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
2025
в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по разоружению, США "разоружат их сами".
"Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет - мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, выступая на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем.
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Reuters сообщило, когда ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников
В миреСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
