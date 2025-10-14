https://ria.ru/20251014/tramp-2048270504.html
Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их
Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по разоружению, США "разоружат их сами". РИА Новости, 14.10.2025
Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их
