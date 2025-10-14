https://ria.ru/20251014/tramp-2048270354.html
Трамп заявил, что ХАМАС пообещало ему сложить оружие
Трамп заявил, что ХАМАС пообещало ему сложить оружие - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп заявил, что ХАМАС пообещало ему сложить оружие
Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС пообещало ему сложить оружие.
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС пообещало ему сложить оружие.
"Я говорил с ХАМАС. Я спросил: "Вы собираетесь разоружиться, верно?" - "Да, сэр, мы собираемся разоружиться", - вот что они мне сказали. Либо они разоружатся, либо мы их разоружим", — сказал Трамп в Белом доме.
"Разумный период времени, довольно скоро", - добавил он в ответ на вопрос о сроках такого разоружения.