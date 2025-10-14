Трамп заявил, что ХАМАС пообещало ему сложить оружие

"Я говорил с ХАМАС. Я спросил: "Вы собираетесь разоружиться, верно?" - "Да, сэр, мы собираемся разоружиться", - вот что они мне сказали. Либо они разоружатся, либо мы их разоружим", — сказал Трамп в Белом доме.