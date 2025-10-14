Рейтинг@Mail.ru
20:48 14.10.2025 (обновлено: 20:56 14.10.2025)
США атаковали судно рядом с берегами Венесуэлы, заявил Трамп
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО США НАНЕСЛИ УДАР ПО СУДНУ, КОТОРОЕ ЯКОБЫ ПЕРЕВОЗИЛО НАРКОТИКИ, В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДАХ РЯДОМ С БЕРЕГОМ ВЕНЕСУЭЛЫ РИА Новости, 14.10.2025
Трамп заявил, что США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО США НАНЕСЛИ УДАР ПО СУДНУ, КОТОРОЕ ЯКОБЫ ПЕРЕВОЗИЛО НАРКОТИКИ, В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДАХ РЯДОМ С БЕРЕГОМ ВЕНЕСУЭЛЫ
Трамп: США атаковали судно в международных водах рядом с берегами Венесуэлы

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО США НАНЕСЛИ УДАР ПО СУДНУ, КОТОРОЕ ЯКОБЫ ПЕРЕВОЗИЛО НАРКОТИКИ, В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДАХ РЯДОМ С БЕРЕГОМ ВЕНЕСУЭЛЫ
 
