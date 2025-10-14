https://ria.ru/20251014/tramp-2048153826.html
Песков: Россия приветствует намерения Трампа по урегулированию на Украине
Песков: Россия приветствует намерения Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Песков: Россия приветствует намерения Трампа по урегулированию на Украине
Россия приветствует намерение главы США Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:52:00+03:00
2025-10-14T12:52:00+03:00
2025-10-14T12:54:00+03:00
дональд трамп
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048088316.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков
Дональд Трамп, В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков
Песков: Россия приветствует намерения Трампа по урегулированию на Украине
Песков: РФ приветствует стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине