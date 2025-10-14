Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time - РИА Новости, 14.10.2025
09:07 14.10.2025
Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time
Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time
Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке журнала Time из-за "исчезнувшей" прически и неправильно подобранного угла. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:07:00+03:00
2025-10-14T09:07:00+03:00
Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time

Трампу не понравилось его фото на обложке Time. Причины

© Фото : Time.com Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе
 Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Time.com
Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Трампу и сделке о прекращении огня в Газе
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке журнала Time из-за "исчезнувшей" прически и неправильно подобранного угла.
Американский журнал Time в понедельник опубликовал обложку, посвященную роли Трампа в достижении соглашения Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. На обложке была представлена фотография американского лидера, сделанная снизу вверх. В нижнем левом углу были представлены заголовки и авторы, которые ранее писали в журнале статьи про роль Трампа в окончании военных действий в секторе Газа.
Газа Трампа. Дональд Трамп выложил видео о будущем сектора Газы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе
26 февраля, 13:53
"Картинка может быть худшей за все времена. Они сделали так, что мои волосы "исчезли" и поместили нечто парящее над моей головой, что выглядело как парящая корона, но чрезвычайно маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это суперплохая фотография", - раскритиковал Трамп обложку в публикации в Truth Social, отметив, что фото нужно отозвать.
Тем не менее президент США отметил, что статья была относительно неплохой.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Козловым
20 сентября 2024, 05:27
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАССаммит по Газе в Египте
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
