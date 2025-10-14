Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке журнала Time из-за "исчезнувшей" прически и неправильно подобранного угла.

Американский журнал Time в понедельник опубликовал обложку, посвященную роли Трампа в достижении соглашения Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. На обложке была представлена фотография американского лидера, сделанная снизу вверх. В нижнем левом углу были представлены заголовки и авторы, которые ранее писали в журнале статьи про роль Трампа в окончании военных действий в секторе Газа.

"Картинка может быть худшей за все времена. Они сделали так, что мои волосы "исчезли" и поместили нечто парящее над моей головой, что выглядело как парящая корона, но чрезвычайно маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это суперплохая фотография", - раскритиковал Трамп обложку в публикации в Truth Social, отметив, что фото нужно отозвать.

Тем не менее президент США отметил, что статья была относительно неплохой.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.