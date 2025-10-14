https://ria.ru/20251014/tramp-2048104669.html
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
Президент США Дональд Трамп после поездки в Израиль и Египет и подписания всеобъемлющего документа по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа... РИА Новости, 14.10.2025
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться ради мира в регионе
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после поездки в Израиль и Египет и подписания всеобъемлющего документа по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа заявил, что страны Ближнего Востока теперь должны объединиться и довести дело до конца, Газа - это только часть, главное - мир в регионе.
"Страны, которые так долго и тяжело боролись за регион, должны объединиться и довести дело до конца. Газа - это только часть. Более важно - мир на Ближнем Востоке", - написал Трамп
в соцсети Truth Social, возвращаясь в США
При этом он добавил, что "добился многого" и много поработал, получив "ни с чем не сравнимый опыт".