Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 14.10.2025 (обновлено: 09:17 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/tramp-2048104669.html
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
Президент США Дональд Трамп после поездки в Израиль и Египет и подписания всеобъемлющего документа по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:44:00+03:00
2025-10-14T09:17:00+03:00
в мире
ближний восток
дональд трамп
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251014/gaza-2048074637.html
ближний восток
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, дональд трамп, сша, израиль
В мире, Ближний Восток, Дональд Трамп, США, Израиль
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться

Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться ради мира в регионе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после поездки в Израиль и Египет и подписания всеобъемлющего документа по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа заявил, что страны Ближнего Востока теперь должны объединиться и довести дело до конца, Газа - это только часть, главное - мир в регионе.
"Страны, которые так долго и тяжело боролись за регион, должны объединиться и довести дело до конца. Газа - это только часть. Более важно - мир на Ближнем Востоке", - написал Трамп в соцсети Truth Social, возвращаясь в США.
При этом он добавил, что "добился многого" и много поработал, получив "ни с чем не сравнимый опыт".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
 
В миреБлижний ВостокДональд ТрампСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала