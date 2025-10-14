Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после поездки в Израиль и Египет и подписания всеобъемлющего документа по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа заявил, что страны Ближнего Востока теперь должны объединиться и довести дело до конца, Газа - это только часть, главное - мир в регионе.