Эксперт объяснил, зачем Трамп будет "махать дубинкой" перед Ираном

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет "держать дубинку" и махать ею перед Ираном, чтобы не учитывать интересы Тегерана и демонстрировать свою силу, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке
13 октября, 20:33
"Трамп всегда будет держать дубинку за пазухой или даже перед собой, и махать ею перед Ираном. В противном случае переговоры с Тегераном будут означать равноправие и учет интересов Ирана. Все эти силовые акции и угрозы нацелены на то, чтобы выбить из Исламской республики уступки по предполагаемой ядерной сделке", - сказал Гасанов.
Он отметил, что сейчас Трампу нужно восстановить влияние США на Ближнем Востоке.
"Сделки с монархиями Залива, тесные отношения с Эрдоганом, который "сверг Асада", и новые военные соглашения с Катаром и Саудовской Аравией вкупе с разворачиванием бомбардировщиков недалеко от Ирана должны вернуть веру в американское лидерство в регионе", - уточнил эксперт.
Также укрепление военного присутствия США должно положительно способствовать положению Израиля в регионе, которое пошатнулось ввиду его международной изоляции, а также ударов Ирана в прошлом и нынешнем году.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
Трамп рассказал о контактах с лидерами Ирана
13 октября, 18:59