Эксперт объяснил, зачем Трамп будет "махать дубинкой" перед Ираном

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет "держать дубинку" и махать ею перед Ираном, чтобы не учитывать интересы Тегерана и демонстрировать свою силу, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.