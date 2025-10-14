"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом ради новой ресурсной сделки, которая станет платой за американскую поддержку для Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"Что Зеленский может ему ( Трампу . — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь", — сказал он.

По мнению эксперта, Зеленский готов на все, чтобы получить желаемые поставки дальнобойных ракет Tomahawk, поэтому может пойти на все ради достижения этой цели.

"Ради этого (Оружия. — Прим. Ред.) Зеленский готов продекларировать, что Украина станет пятьдесят первым штатом США . Он ведь прекрасный актер, расскажет там по Станиславскому, чтобы Трамп послушал", — пояснил Соскин

Сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в пятницу примет в Вашингтоне Зеленского. Глава киевского режима позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.