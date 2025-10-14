https://ria.ru/20251014/tramp-2048092440.html
"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу
"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу - РИА Новости, 14.10.2025
"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу
Владимир Зеленский отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом ради новой ресурсной сделки, которая станет платой за американскую... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T04:42:00+03:00
2025-10-14T04:42:00+03:00
2025-10-14T04:42:00+03:00
в мире
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
олег соскин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg
https://ria.ru/20251014/tramp-2048088218.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048088316.html
https://ria.ru/20251014/vstrecha-2048088947.html
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_196:0:2924:2046_1920x0_80_0_0_a982a3c4108f0376662d34c2b5a07129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу
Соскин: Зеленский встретится с Трампом ради новой ресурсной сделки
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом ради новой ресурсной сделки, которая станет платой за американскую поддержку для Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Что Зеленский
может ему (Трампу
. — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины
мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь", — сказал он.
По мнению эксперта, Зеленский готов на все, чтобы получить желаемые поставки дальнобойных ракет Tomahawk, поэтому может пойти на все ради достижения этой цели.
"Ради этого (Оружия. — Прим. Ред.) Зеленский готов продекларировать, что Украина станет пятьдесят первым штатом США
. Он ведь прекрасный актер, расскажет там по Станиславскому, чтобы Трамп послушал", — пояснил Соскин
.
Сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в пятницу примет в Вашингтоне Зеленского. Глава киевского режима позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Президент России Владимир Путин
, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
", отметил, что "Томагавк" — мощное оружие, но они не изменят ситуацию на поле боя. Он также подчеркнул, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно и это будет означать абсолютно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.