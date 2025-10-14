Рейтинг@Mail.ru
Трамп во вторник примет президента Аргентины
04:27 14.10.2025
Трамп во вторник примет президента Аргентины
Президент США Дональд Трамп во вторник примет аргентинского лидера Хавьера Милея в Белом доме, следует из расписания американской администрации. РИА Новости, 14.10.2025
в мире
сша
аргентина
дональд трамп
в мире, сша, аргентина, дональд трамп
В мире, США, Аргентина, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciХавьер Милей и Дональд Трамп
Хавьер Милей и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Хавьер Милей и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник примет аргентинского лидера Хавьера Милея в Белом доме, следует из расписания американской администрации.
"В 13.00 (20.00 мск - ред.) президент (Трамп – ред.) приветствует президента Аргентинской Республики", - говорится в расписании.
Через 1 час 15 минут после этого начнется двусторонний обед между главами государств.
Ранее США объявили о готовности оперативно действовать, чтобы стабилизировать ситуацию на аргентинском рынке. В четверг министр финансов США Скотт Бессант сообщил о заключении соглашения о валютном свопе с центральным банком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. Он отметил, что Соединенные Штаты также напрямую приобрели аргентинские песо, подчеркнув приверженность Вашингтона укреплению экономических связей с Буэнос-Айресом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп подтвердил встречу с Зеленским
Вчера, 03:07
 
