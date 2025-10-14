https://ria.ru/20251014/tramp-2048090904.html
Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка
Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка
Президент США Дональд Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении медалью своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, следует из... РИА Новости, 14.10.2025
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении медалью своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, следует из расписания Белого дома.
"16.00 (23.00 мск - ред.) президент принимает участие в церемонии вручения медали Свободы Чарли Кирку
. Восточный зал", - говорится в расписании.
Сторонник президента США Дональда Трампа
, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
Трамп 11 сентября заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он также говорил, что подумает над тем, чтобы назвать в честь Кирка небольшую локацию в Белом доме.