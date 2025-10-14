Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении медалью своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, следует из расписания Белого дома.

Трамп 11 сентября заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он также говорил, что подумает над тем, чтобы назвать в честь Кирка небольшую локацию в Белом доме.