Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка - РИА Новости, 14.10.2025
03:49 14.10.2025
Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка
Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка
Президент США Дональд Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении медалью своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, следует из... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:49:00+03:00
2025-10-14T03:49:00+03:00
в мире
сша
чарли кирк
дональд трамп
в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп
В мире, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп
Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка

Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении Кирка медалью

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку
Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник примет участие в посмертном награждении медалью своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, следует из расписания Белого дома.
"16.00 (23.00 мск - ред.) президент принимает участие в церемонии вручения медали Свободы Чарли Кирку. Восточный зал", - говорится в расписании.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
Трамп 11 сентября заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он также говорил, что подумает над тем, чтобы назвать в честь Кирка небольшую локацию в Белом доме.
В миреСШАЧарли КиркДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
