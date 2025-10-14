Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/tramp-2048089234.html
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине
РИА Новости ТРАМП ВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ, ЧТО ЭРДОГАН МОЖЕТ ПОМОЧЬ В УРЕГУЛИРОВАНИИ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:15:00+03:00
2025-10-14T03:15:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f60f5d586381882e1d67dedc39f2bcb9.jpg
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d6f0819eb3d18568edca8da9c20026c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине

Трамп: Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости ТРАМП ВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ, ЧТО ЭРДОГАН МОЖЕТ ПОМОЧЬ В УРЕГУЛИРОВАНИИ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала