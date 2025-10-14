РИА Новости ТРАМП ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПЛАНИРУЕТ В ПЯТНИЦУ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ В БЕЛОМ ДОМЕ
https://ria.ru/20251014/tramp-2048088218.html
Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в пятницу
Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в пятницу - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в пятницу
РИА Новости ТРАМП ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПЛАНИРУЕТ В ПЯТНИЦУ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ В БЕЛОМ ДОМЕ РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:57:00+03:00
2025-10-14T02:57:00+03:00
2025-10-14T02:57:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7828cfeb95561ffb676861a30856db.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef49d87f877750a2fad9708ad5cca67b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в пятницу
Трамп высказался о встрече с Зеленским. Главное
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в