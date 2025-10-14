Рейтинг@Mail.ru
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона - РИА Новости, 14.10.2025
01:37 14.10.2025
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона
2025
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона

Трамп напугал Макрона на саммите в Египте. Что произошло

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон испугался своего коллегу Дональда Трампа во время фотографирования в Египте на открытии саммита по Газе, такое мнение в соцсети X выразил американский консервативный журналист Ник Сортор.
"Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку", — написал он, комментируя кадры встречи двух лидеров.

Эксперт также отметил, что хозяин Белого дома всегда находится в более выигрышной позиции по сравнению со своими европейскими коллегами.
Трамп в ходе фотографирования на открытии саммита по Газе в Египте крепко схватил Макрона за руку и не хотел его отпускать, несмотря на явные попытки французского лидера вырваться.
Саммит по прекращению войны в секторе Газа прошел вчера в египетском Шарм-эш-Шейхе.
Трамп на саммите в Египте был очень внимателен к Аббасу, рассказал Макрон
13 октября, 23:46
