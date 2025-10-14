Рейтинг@Mail.ru
Tomahawk не принесут Киеву успеха, считает боец из Британии - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/tomahawk-2048099247.html
Tomahawk не принесут Киеву успеха, считает боец из Британии
Tomahawk не принесут Киеву успеха, считает боец из Британии - РИА Новости, 14.10.2025
Tomahawk не принесут Киеву успеха, считает боец из Британии
Поставки ракет Tomahawk не принесут ВСУ успеха в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:20:00+03:00
2025-10-14T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:114:2305:1410_1920x0_80_0_0_d25e1103bc06bdc1cab278742456a15e.jpg
https://ria.ru/20251014/tank-2048094551.html
https://ria.ru/20251014/vsu-2048090761.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_a27dfaa458ccf6854b996e57a4a24e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Tomahawk не принесут Киеву успеха, считает боец из Британии

Боец Миннис: Tomahawk не принесут Киеву успеха в долгосрочной перспективе

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Поставки ракет Tomahawk не принесут ВСУ успеха в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
"В долгосрочной перспективе — нет. Всё, что произойдёт, — это новые бессмысленные смерти и адекватный ответ Москвы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, помогут ли ракеты данного типа Киеву достичь успеха на поле боя.
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Боец из Британии оценил эффективность танков Challenger на Украине
Вчера, 05:34
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Боец из Британии призвал земляков не воевать за ВСУ
Вчера, 03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала