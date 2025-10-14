Рейтинг@Mail.ru
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/tomagavk-2048221504.html
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева - РИА Новости, 14.10.2025
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева
Европа и Украина не смогут получить ракеты Tomahawk от США даже через несколько лет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:53:00+03:00
2025-10-14T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
украина
рэй макговерн
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:114:2305:1410_1920x0_80_0_0_d25e1103bc06bdc1cab278742456a15e.jpg
https://ria.ru/20251013/tomahawk-2048072814.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048098066.html
европа
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_a27dfaa458ccf6854b996e57a4a24e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, украина, рэй макговерн, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Украина, Рэй Макговерн, Дональд Трамп, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Россия
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева

В США высказались о Tomahawk для Киева. Заявление экс-аналитика ЦРУ Макговерна

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Европа и Украина не смогут получить ракеты Tomahawk от США даже через несколько лет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"В ближайшее время никаких "Томагавков" точно не будет. <...> Эти ракеты не смогут попасть в Европу, даже если Европа заплатит за них, через два-три года. К тому времени война закончится. Русские добиваются невероятных успехов в ДНР, и они скоро покончат с ВСУ", — заявил он.
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В США показали мобильные установки для Tomahawk
13 октября, 22:36
Эксперт отметил, что спекуляция вокруг ракет "Томагавк" является лишь "отвлекающим маневром", поскольку США ощущают некую обязанность показать европейцам, что Штаты на их стороне.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
Вчера, 06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаСШАУкраинаРэй МакговернДональд ТрампВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала