https://ria.ru/20251014/tomagavk-2048221504.html
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева - РИА Новости, 14.10.2025
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева
Европа и Украина не смогут получить ракеты Tomahawk от США даже через несколько лет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:53:00+03:00
2025-10-14T16:53:00+03:00
2025-10-14T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
украина
рэй макговерн
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:114:2305:1410_1920x0_80_0_0_d25e1103bc06bdc1cab278742456a15e.jpg
https://ria.ru/20251013/tomahawk-2048072814.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048098066.html
европа
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_a27dfaa458ccf6854b996e57a4a24e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, украина, рэй макговерн, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Украина, Рэй Макговерн, Дональд Трамп, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Россия
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева
В США высказались о Tomahawk для Киева. Заявление экс-аналитика ЦРУ Макговерна