Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 14.10.2025
Боец из Британии оценил эффективность танков Challenger на Украине
Боец из Британии оценил эффективность танков Challenger на Украине
Британские танки Challenger постоянно уничтожаются в дуэлях с российскими танками, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на... РИА Новости, 14.10.2025
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Британские танки Challenger постоянно уничтожаются в дуэлях с российскими танками, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает эффективность танка Challenger на Украине, Миннис сказал: "Честно говоря, не очень. Их постоянно уничтожают при любом взаимодействии с российскими визави".
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
В июне гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
