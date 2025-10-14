Рейтинг@Mail.ru
Солдата, в одиночку одолевшего пятерых боевиков ВСУ, представили к награде
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 14.10.2025 (обновлено: 23:51 14.10.2025)
Солдата, в одиночку одолевшего пятерых боевиков ВСУ, представили к награде
Бойца с позывным Мио, сражавшегося в одиночку против пятерых боевиков ВСУ, представили к званию Героя России, сообщил телеканал "Звезда". РИА Новости, 14.10.2025
Один против пятерых: яркий эпизод боёв за Новогригоровку
В ходе зачистки Новогригоровки подразделениями 5 армии группировки войск "Восток" дальневосточник с позывным Мио из 60-й отдельной мотострелковой бригады совершил настоящий подвиг, выйдя победителем из схватки с группой из пяти ВСУшников.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бойца с позывным Мио, сражавшегося в одиночку против пятерых боевиков ВСУ, представили к званию Героя России, сообщил телеканал "Звезда".
"Сейчас Мио выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России", — сообщил командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады корреспонденту "Звезды".
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Минобороны рассказало о героизме российских танкистов
14 сентября, 00:19
Российский военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным Мио принял неравный бой во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области 8 октября. При зачистке села боец обнаружил дом, где находились боевики ВСУ. Солдат уничтожил двоих из них, бросив в окно дома гранату и открыв огонь из автомата, после чего укрылся в погребе. Когда оставшиеся трое боевиков попытались отступить, Мио обстрелял их из укрытия. Ликвидацию подстреленных российским военным боевиков завершили операторы БПЛА.
Минобороны России 8 октября сообщило, что военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области. Воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации.
В Минобороны также напомнили, что 7 октября штурмовики 394-го мотострелкового полка завершили освобождение населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ
24 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
