Солдата, в одиночку одолевшего пятерых боевиков ВСУ, представили к награде

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бойца с позывным Мио, сражавшегося в одиночку против пятерых боевиков ВСУ, представили к званию Героя России, сообщил телеканал Бойца с позывным Мио, сражавшегося в одиночку против пятерых боевиков ВСУ, представили к званию Героя России, сообщил телеканал "Звезда"

"Сейчас Мио выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России", — сообщил командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады корреспонденту "Звезды".

Российский военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным Мио принял неравный бой во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области 8 октября. При зачистке села боец обнаружил дом, где находились боевики ВСУ . Солдат уничтожил двоих из них, бросив в окно дома гранату и открыв огонь из автомата, после чего укрылся в погребе. Когда оставшиеся трое боевиков попытались отступить, Мио обстрелял их из укрытия. Ликвидацию подстреленных российским военным боевиков завершили операторы БПЛА.

Минобороны России 8 октября сообщило, что военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области. Воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации.