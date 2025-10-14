https://ria.ru/20251014/svo-2048255841.html
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике - РИА Новости, 14.10.2025
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике
Почти 150 детей участников специальной военной операции пройдут оздоровительный курс в санатории "Звездочка" в Нальчике, сообщил региональный минздрав.
нальчик
НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Почти 150 детей участников специальной военной операции пройдут оздоровительный курс в санатории "Звездочка" в Нальчике, сообщил региональный минздрав.
"Фонд "Защитники Отечества" и санаторий "Звездочка
" запустили программу по оздоровлению детей военнослужащих. По соглашению о сотрудничестве 16 ребят уже начали курс лечения. Всего планируют принять около 150 детей", - говорится в сообщении.
Для каждого ребенка разработана индивидуальная 21-дневная программа. Она включает медицинское лечение, обучение в начальной школе на базе санатория, культурные и образовательные мероприятия.
"В санатории дети окружены заботой и вниманием. Здесь они восстанавливают здоровье, учатся и развлекаются, а специалисты заботятся об их физическом и эмоциональном благополучии", - добавили в министерстве.