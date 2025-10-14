Рейтинг@Mail.ru
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 14.10.2025
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике - РИА Новости, 14.10.2025
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике
Почти 150 детей участников специальной военной операции пройдут оздоровительный курс в санатории "Звездочка" в Нальчике, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
нальчик
звездочка
общество
нальчик
нальчик, звездочка, общество
Специальная военная операция на Украине, Нальчик, Звездочка, Общество
Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике

В Нальчике около 150 детей СВО пройдут оздоровительный курс в санатории

Город Нальчик
Город Нальчик
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Город Нальчик. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Почти 150 детей участников специальной военной операции пройдут оздоровительный курс в санатории "Звездочка" в Нальчике, сообщил региональный минздрав.
"Фонд "Защитники Отечества" и санаторий "Звездочка" запустили программу по оздоровлению детей военнослужащих. По соглашению о сотрудничестве 16 ребят уже начали курс лечения. Всего планируют принять около 150 детей", - говорится в сообщении.
Для каждого ребенка разработана индивидуальная 21-дневная программа. Она включает медицинское лечение, обучение в начальной школе на базе санатория, культурные и образовательные мероприятия.
"В санатории дети окружены заботой и вниманием. Здесь они восстанавливают здоровье, учатся и развлекаются, а специалисты заботятся об их физическом и эмоциональном благополучии", - добавили в министерстве.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Семьям военных будут давать бесплатные путевки в подведомственные санатории
8 мая, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеНальчикЗвездочкаОбщество
 
 
