Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике

Для каждого ребенка разработана индивидуальная 21-дневная программа. Она включает медицинское лечение, обучение в начальной школе на базе санатория, культурные и образовательные мероприятия.

"В санатории дети окружены заботой и вниманием. Здесь они восстанавливают здоровье, учатся и развлекаются, а специалисты заботятся об их физическом и эмоциональном благополучии", - добавили в министерстве.