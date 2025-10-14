https://ria.ru/20251014/svo-2048184261.html
Медведев рассказал о приходящих во власть участниках СВО
Медведев рассказал о приходящих во власть участниках СВО - РИА Новости, 14.10.2025
Медведев рассказал о приходящих во власть участниках СВО
МЕДВЕДЕВ: В РФ ВЗЯТ КУРС НА ТО, ЧТОБЫ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПРИХОДИЛО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ СВО РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:34:00+03:00
2025-10-14T14:34:00+03:00
2025-10-14T14:39:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Медведев рассказал о приходящих во власть участниках СВО
Участники СВО приходят во власть. Комментарии Медведева