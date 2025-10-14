Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:42 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/svjaschennik-2048112971.html
Священник рассказал о смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Священник рассказал о смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 14.10.2025
Священник рассказал о смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают в Русской православной церкви во вторник, связан, по одной из версий, с поражением славян во время... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:42:00+03:00
2025-10-14T09:42:00+03:00
религия
москва
россия
русская православная церковь
московская духовная академия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034828083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b2f28fe9391006aba8d7507e4006ccc.jpg
https://ria.ru/20241014/pokrov-1977653437.html
https://ria.ru/20250927/prazdniki-2044748853.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034828083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3fedf7a1db389fba687bdbe73ab9f9dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, русская православная церковь, московская духовная академия
Религия, Москва, Россия, Русская православная церковь, Московская духовная академия
Священник рассказал о смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Борисов: праздник Покрова связан с защитой Константинополя от язычников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦерковь
Церковь - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церковь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают в Русской православной церкви во вторник, связан, по одной из версий, с поражением славян во время похода на Константинополь, которое вместе с тем принесло им духовную победу - они от Византии веру и культуру, все это повод задуматься, как важно помнить "прошлое во всей его полноте" - и достижения, и ошибки, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов.
В Русской православной церкви 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников.
Богослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В России отмечают Покров Богородицы
14 октября 2024, 00:00
"Праздник Покрова призывает нас помнить прошлое во всей его полноте. Помнить и достижения, и ошибки. Последние - хотя бы для того, чтобы их не повторять, но делать верные выводы", - сказал отец Антоний Борисов.
Он напомнил, что в этот день Церковь вспоминает, как, согласно одной из распространенных версий, в конце IX в - начале Х века на Константинополь, столицу Восточной Римской империи, напали славяне-язычники.
"Защитой для христиан-византийцев стали не укрепленные стены, не мощное оружие, а сама Богородица. Явившись на небе чудесным образом, она развернула над городом свой плат-мафорий, взяв, таким образом, Константинополь под свою защиту. Наши предки в военном отношении тогда проиграли: славяне, увидев чудо, бежали. Но всё, в конечно счёте, завершилось победой - победой духа. Славяне поняли, что их языческие боги - ничто в сравнении с могущественной, но милостивой силой, которая оказалась на стороне византийцев. Неслучайно наши предки выбрали православное христианство, они понимали, что эта вера опирается на глубинную правду Божию. Византия из врага превратилась в наставницу для молодой Руси, щедро поделившись с ней своими духовными и культурными сокровищами", - сказал священнослужитель.
Однако этот праздник ценен не только с исторической точки зрения, добавил он.
"От события Покрова нас отделяет более тысячи лет. Но суть явленного чуда по-прежнему имеет к нам непосредственное отношение. И заключается в следующем. Если народ или отдельно взятый человек хотят жить в мире, они призваны следовать правде Божией, а не лукавому представлению о ней. Это означает, что честность, милосердие, праведность, уважение должны почитаться не на словах, а на деле. И настоящее счастье приходит к человеку не тогда, когда он гонится за иллюзорными целями, идя по головам окружающих, а тогда, когда он стремится поступать по совести, с любовью к людям. Проявляет себя в защите слабых и нелицеприятной честности перед сильными, в служении не мнимым идеалам, а вечному и неизменному в своём благе Богу", - заключил собеседник агентства.
Полное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Праздник отсылает к событиям, предположительно, 910 года, произошедшим во Влахернском храме Константинополя, где с V века хранилась риза (одежда) Богородицы. Согласно житию византийского святого Андрея Юродивого, он и его ученик в этом храме увидели саму Богородицу, как она покрыла присутствовавших своим омофором (платок, который носили женщины на голове и плечах). Тогда, по преданию, на Константинополь надвигались вражеские войска, которые отступили по молитвам к Богородице. Воинами, осаждавшими столицу Византии, по наиболее авторитетными версиям, были племена славян-язычников, и как ни парадоксально, именно на Руси это событие стало отмечаться как значимый христианский праздник.
На Руси праздник был установлен в XII веке, том числе трудами князя Андрея Боголюбского, поставившего знаменитый храм Покрова на Нерли (1165 год). Среди других известных русских святынь, посвященных празднику Покрова Пресвятой Богородицы, - собор Покрова на рву на Красной площади Москве, более известный по пределу Василия Блаженного, Покровский монастырь в Москве, в котором хранятся мощи святой Матроны Московской. В России исторически во время военной угрозы и других бедствий молитвенно обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве, а в Церкви нашу страну называют уделом Пресвятой Богородицы.
Нательный крест - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик
27 сентября, 08:24
 
РелигияМоскваРоссияРусская православная церковьМосковская духовная академия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала