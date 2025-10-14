Священник рассказал о смысле праздника Покрова Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают в Русской православной церкви во вторник, связан, по одной из версий, с поражением славян во время похода на Константинополь, которое вместе с тем принесло им духовную победу - они от Византии веру и культуру, все это повод задуматься, как важно помнить "прошлое во всей его полноте" - и достижения, и ошибки, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов.

Русской православной церкви 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников.

"Праздник Покрова призывает нас помнить прошлое во всей его полноте. Помнить и достижения, и ошибки. Последние - хотя бы для того, чтобы их не повторять, но делать верные выводы", - сказал отец Антоний Борисов.

Он напомнил, что в этот день Церковь вспоминает, как, согласно одной из распространенных версий, в конце IX в - начале Х века на Константинополь, столицу Восточной Римской империи, напали славяне-язычники.

"Защитой для христиан-византийцев стали не укрепленные стены, не мощное оружие, а сама Богородица. Явившись на небе чудесным образом, она развернула над городом свой плат-мафорий, взяв, таким образом, Константинополь под свою защиту. Наши предки в военном отношении тогда проиграли: славяне, увидев чудо, бежали. Но всё, в конечно счёте, завершилось победой - победой духа. Славяне поняли, что их языческие боги - ничто в сравнении с могущественной, но милостивой силой, которая оказалась на стороне византийцев. Неслучайно наши предки выбрали православное христианство, они понимали, что эта вера опирается на глубинную правду Божию. Византия из врага превратилась в наставницу для молодой Руси, щедро поделившись с ней своими духовными и культурными сокровищами", - сказал священнослужитель.

Однако этот праздник ценен не только с исторической точки зрения, добавил он.

"От события Покрова нас отделяет более тысячи лет. Но суть явленного чуда по-прежнему имеет к нам непосредственное отношение. И заключается в следующем. Если народ или отдельно взятый человек хотят жить в мире, они призваны следовать правде Божией, а не лукавому представлению о ней. Это означает, что честность, милосердие, праведность, уважение должны почитаться не на словах, а на деле. И настоящее счастье приходит к человеку не тогда, когда он гонится за иллюзорными целями, идя по головам окружающих, а тогда, когда он стремится поступать по совести, с любовью к людям. Проявляет себя в защите слабых и нелицеприятной честности перед сильными, в служении не мнимым идеалам, а вечному и неизменному в своём благе Богу", - заключил собеседник агентства.

