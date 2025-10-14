"Сигнал для России". НАТО поднимет в воздух десятки боевых самолетов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Североатлантический альянс готовится к ядерной войне. Семьдесят самолетов из 14 стран военного блока в течение двух недель будут летать в небе над Северным морем в рамках учений Steadfast Noon ("Стойкий полдень"). Кому адресованы маневры, никто не скрывает. Что задумали на Западе — в материале РИА Новости.

Наследие предшественников

Сценарии ядерной войны НАТО отрабатывает каждый октябрь еще с 2010-го. Место одно и то же — воздушное пространство над Северным морем с задействованием близлежащих баз.

Военная база Волкель в Нидерландах — основная. В начале Второй мировой ее построили нацисты. В годы войны отсюда поднимались в небо юнкерсы и мессершмитты, а сегодня — Eurofighter и F-16.

Использование Волкеля в таких учениях логично: здесь хранятся примерно два десятка американских ядерных бомб В61. Кроме того, задействовали и другие базы в Европе, где разместились силы поддержки: Кляйне-Брогель в Бельгии, Лейкенхит в Великобритании и Скридструп в Дании.

По традиции участие принимают две тысячи военных из 14 стран альянса. Самолетов в этом году ровно на десять больше, чем в 2024-м, — 70 штук. Швеция направила истребители JAS 39 Gripen. Финляндия — F/A-18 Hornet. Польша — три F-16. Бундесвер решился на четыре Eurofighter и три Tornado, оборудованных для сброса В61.

По словам ответственного за ядерные операции представителя альянса полковника Дэниела Банча, США тоже поучаствуют в Steadfast Noon. Вашингтон направит четыре истребителя F-35 двойного назначения, способные нести как обычное, так и ядерное оружие.

Кроме истребителей и бомбардировщиков, в воздухе над Северным морем будут находиться натовские самолеты дозаправки, средства разведки и воздушный командный пункт.

Три по цене 30

Официальная цель Steadfast Noon — "регулярная подготовка" для "гарантии потенциала ядерного сдерживания".

Подобными учениями НАТО уже не первый год реализует Nuclear Sharing — политику совместных ядерных миссий, когда американские тактические боезаряды передаются неядерным союзникам для нанесения ударов. Это напрямую нарушает статьи Договора о нераспространении ядерного оружия, напоминают эксперты.

Впрочем, генсек НАТО Марк Рютте подчеркивает: реальное ядерное оружие использоваться в ходе маневров не будет.

© AP Photo / Harry Nakos Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе © AP Photo / Harry Nakos Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе

Как объяснил РИА Новости историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов, такие учения проводят с использованием габаритно-весовых макетов ядерных бомб, которые подвешивают к самолетам.

"Также, вероятнее всего, это командно-штабные учения, когда действия полка имитирует взвод, а корпуса или дивизии — рота. Если говорить о применении авиации, то эскадрилья из трех-четырех самолетов НАТО может имитировать действия целого авиакрыла. То есть когда говорят, что в воздухе всего три самолета и бояться нечего, то реально идет отработка участия 30 таких самолетов", — рассказывает Кнутов.

Опасный расчет

Сами же учения якобы "не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями". Одновременно Рютте не стал скрывать, что цель Steadfast Noon — не только в отработке совместных действий, но и в том, чтобы "послать четкий сигнал потенциальным противникам". Кого он имеет в виду, догадаться несложно.

"Их проведение, учитывая время и контекст, носит эскалационный характер. Это происходит, когда страны НАТО безосновательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства неопознанными беспилотниками. Активизация четвертой статьи Североатлантического договора о проведении срочных консультаций стала буквально традицией. Все это, конечно, нагнетает обстановку. Если бы альянс не был заинтересован в дальнейшей эскалации, с его стороны было бы разумнее в такой напряженной атмосфере учения отложить", — поясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Такой подход с учетом высказываний Рютте раскрывает намерения Запада "поднять ставки". Суслов подчеркивает, что речь идет о скоординированной стратегии повышения давления на Россию и сокращения шансов окончательного урегулирования украинского кризиса.

По словам Кнутова, под Steadfast Noon НАТО подразумевает подготовку к ядерной войне.

"Именно ядерный сценарий сейчас рассматривается одним из приоритетов альянса. У России достаточно серьезное превосходство в плане ядерных сил. Страны Запада понимают, какой ответ они получат, развязав войну против России в Калининградской области или в других регионах", — говорит эксперт.