Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Пресненский суд Москвы оставил без движения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 14.10.2025
Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой
