Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.