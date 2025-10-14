Рейтинг@Mail.ru
21:42 14.10.2025
Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Четырнадцатого октября 2025 года вынесено определение об оставлении заявления без движения", - сказано в материалах суда.
Такие же иски Трещёв ранее подавал в Савеловский суд Москвы, который также вынес решение об оставлении заявления без движения, и в Тверской райсуд, где Трещёву возвратили иск, так как дело неподсудно данной инстанции. Кроме того, четвертый иск ветерана боевых действий к Пугачевой поступил в Одинцовский суд Подмосковья.
Рустам Солнцев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Приставы взыщут с иноагента Солнцева* сто тысяч рублей штрафов
20 июня, 04:58
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ТрещевАлла Пугачева
 
 
