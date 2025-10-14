https://ria.ru/20251014/sud-2048254378.html
Суд зарегистрировал иск к Киркорову о компенсации морального вреда
филипп киркоров
александр добровинский
ани лорак
крокус сити холл
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Красногорский суд Московской области зарегистрировал иск к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Истец: Короткий Александр Викторович, ответчик: Киркоров Филипп Бедросович", - следует из данных.
В 2023 году СМИ сообщали о том, что Филипп Киркоров
во время концерта Ани Лорак
в "Крокус сити холл
" грубо оттолкнул охранника Александра Короткого, вследствие чего тот получил травму.
Как тогда сообщал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский
, ситуацию с охранником утрясли сразу после инцидента. После случившегося охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь и всё решили мирно, говорил Добровинский.
Согласно данным подмосковного суда, иск зарегистрирован 6 октября и на следующей день передан судье. Дата заседания не назначена.