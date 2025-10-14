Рейтинг@Mail.ru
19:31 14.10.2025
Суд зарегистрировал иск к Киркорову о компенсации морального вреда
Красногорский суд Московской области зарегистрировал иск к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью
филипп киркоров
александр добровинский
ани лорак
крокус сити холл
филипп киркоров, александр добровинский, ани лорак, крокус сити холл
Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Ани Лорак, Крокус Сити Холл
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Красногорский суд Московской области зарегистрировал иск к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Истец: Короткий Александр Викторович, ответчик: Киркоров Филипп Бедросович", - следует из данных.
В 2023 году СМИ сообщали о том, что Филипп Киркоров во время концерта Ани Лорак в "Крокус сити холл" грубо оттолкнул охранника Александра Короткого, вследствие чего тот получил травму.
Как тогда сообщал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский, ситуацию с охранником утрясли сразу после инцидента. После случившегося охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь и всё решили мирно, говорил Добровинский.
Согласно данным подмосковного суда, иск зарегистрирован 6 октября и на следующей день передан судье. Дата заседания не назначена.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд
Филипп Киркоров
Александр Добровинский
Ани Лорак
Крокус Сити Холл
 
 
