Суд зарегистрировал иск к Киркорову о компенсации морального вреда

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Красногорский суд Московской области зарегистрировал иск к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрирован иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Истец: Короткий Александр Викторович, ответчик: Киркоров Филипп Бедросович", - следует из данных.

Как тогда сообщал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский , ситуацию с охранником утрясли сразу после инцидента. После случившегося охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь и всё решили мирно, говорил Добровинский.