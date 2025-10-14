Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых
14.10.2025
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых
Суд арестовал афериста, который годами обманывал своих знакомых из Москвы, общий ущерб пострадавших составил более 10,5 миллиона рублей
2025
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых

Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд арестовал афериста, который годами обманывал своих знакомых из Москвы, общий ущерб пострадавших составил более 10,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В Кузьминках задержан 29-летний мужчина, который годами обманывал людей. Его схема была проста: найти жертву, придумать убедительный предлог и исчезнуть с деньгами... Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в канале ведомства в Max.
Отмечается, что мошенник взял у знакомой два миллиона рублей в долг и перестал отвечать на звонки. Потом троим другим пострадавшим он якобы продал дорогие путёвки, однако отдых не состоялся, и деньги он не вернул. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Их объединили в одно производство.
