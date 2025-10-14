В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд арестовал афериста, который годами обманывал своих знакомых из Москвы, общий ущерб пострадавших составил более 10,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В Кузьминках задержан 29-летний мужчина, который годами обманывал людей. Его схема была проста: найти жертву, придумать убедительный предлог и исчезнуть с деньгами... Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в канале ведомства в Max.

Отмечается, что мошенник взял у знакомой два миллиона рублей в долг и перестал отвечать на звонки. Потом троим другим пострадавшим он якобы продал дорогие путёвки, однако отдых не состоялся, и деньги он не вернул. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей.