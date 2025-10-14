https://ria.ru/20251014/sud-2048249659.html
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых - РИА Новости, 14.10.2025
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых
Суд арестовал афериста, который годами обманывал своих знакомых из Москвы, общий ущерб пострадавших составил более 10,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:00:00+03:00
2025-10-14T19:00:00+03:00
2025-10-14T19:00:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2aa9230c521c334da05cb43e7face887.jpg
https://ria.ru/20251001/novosibirsk-2045560608.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_373d4f2fcdeba88e2faa7e88712cb2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых
В Москве арестовали афериста за обман знакомых на более 10,5 млн рублей
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд арестовал афериста, который годами обманывал своих знакомых из Москвы, общий ущерб пострадавших составил более 10,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В Кузьминках задержан 29-летний мужчина, который годами обманывал людей. Его схема была проста: найти жертву, придумать убедительный предлог и исчезнуть с деньгами... Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в канале ведомства в Max.
Отмечается, что мошенник взял у знакомой два миллиона рублей в долг и перестал отвечать на звонки. Потом троим другим пострадавшим он якобы продал дорогие путёвки, однако отдых не состоялся, и деньги он не вернул. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество). Их объединили в одно производство.