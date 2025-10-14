Сторонники бизнесмена Карапетяна собрались у здания суда в Ереване

ЕРЕВАН, 14 окт - РИА Новости. Сторонники предпринимателя, владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна собрались во вторник у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о продлении его ареста, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ходатайство передано судье Ваге Долмазяну, который, по мнению защиты предпринимателя, известен тем, что выносит угодные властям решения по резонансным делам. Ожидается, что после судебного заседания судья объявит время оглашения решения и удалится в совещательную комнату.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в республике. Он так же сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
В понедельник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
