Сторонники бизнесмена Карапетяна собрались у здания суда в Ереване

ЕРЕВАН, 14 окт - РИА Новости. Сторонники предпринимателя, владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна собрались во вторник у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о продлении его ареста, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ходатайство передано судье Ваге Долмазяну, который, по мнению защиты предпринимателя, известен тем, что выносит угодные властям решения по резонансным делам. Ожидается, что после судебного заседания судья объявит время оглашения решения и удалится в совещательную комнату.