Суд постановил немедленно изъять имущество у Момотова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы постановил немедленно исполнить решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и предпринимателя, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, передает корреспондент РИА Новости.
"Решение подлежит немедленному исполнению", - огласила судья.
Останкинский суд Москвы рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Также среди ответчиков – краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве. Активы оцениваются в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.
Еще до оглашения решения прокуратура в ходе заседания во вторник приобщила ходатайство о том, что в случае вынесения решения в пользу удовлетворения исковых требований решение будет подлежать немедленному исполнению, так как в ином случае "ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы". Судья заняла их сторону, и решение об изъятии имущества по иску у Момотова и Марченко принято к исполнению.