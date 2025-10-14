Суд постановил немедленно изъять имущество у Момотова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы постановил немедленно исполнить решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и предпринимателя, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, передает корреспондент РИА Новости.