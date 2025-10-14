ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за связанных с конфликтом 2008 года событий, сообщается на сайте ЕСПЧ.
В тексте решения говорится о якобы имевших место нарушениях прав человека после конфликта 2008 года.
Иск был подан еще в 2018 году. Он касался "административной практики массового притеснения, задержаний и ограничения свободы" жителей Грузии, якобы осуществляемой в Абхазии и Южной Осетии, а также на границе с ними.
Ранее Грузия подавала иски о депортации из России граждан Грузии, а также иск по поводу событий августа 2008 года. Тогда ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал.
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
8 августа, 00:22
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство Российской Федерации, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.
"Их не запугать". ЕС лишился марионетки на границе с Россией
25 августа, 08:00