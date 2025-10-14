Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 14.10.2025 (обновлено: 21:21 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/sud-2048220911.html
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии - РИА Новости, 14.10.2025
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии
Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:50:00+03:00
2025-10-14T21:21:00+03:00
в мире
россия
грузия
южная осетия
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f713ae87ac3407cce7b38ae0da20e527.jpg
https://ria.ru/20250808/sila-2034103796.html
https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034043862.html
https://ria.ru/20250825/gruziya-2037008370.html
россия
грузия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153399_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_70674cab90e32b8658cfbc17d3b72df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, грузия, южная осетия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
В мире, Россия, Грузия, Южная Осетия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро из-за конфликта 2008 года

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за связанных с конфликтом 2008 года событий, сообщается на сайте ЕСПЧ.
В тексте решения говорится о якобы имевших место нарушениях прав человека после конфликта 2008 года.
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы
8 августа, 11:33
Иск был подан еще в 2018 году. Он касался "административной практики массового притеснения, задержаний и ограничения свободы" жителей Грузии, якобы осуществляемой в Абхазии и Южной Осетии, а также на границе с ними.
Ранее Грузия подавала иски о депортации из России граждан Грузии, а также иск по поводу событий августа 2008 года. Тогда ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал.
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
8 августа, 00:22
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство Российской Федерации, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Их не запугать". ЕС лишился марионетки на границе с Россией
25 августа, 08:00
 
В миреРоссияГрузияЮжная ОсетияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала