В Кузбассе будут судить экс-чиновника Росприроднадзора
16:48 14.10.2025 (обновлено: 18:15 14.10.2025)
В Кузбассе будут судить экс-чиновника Росприроднадзора
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
андрей фролов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение в превышении должностных полномочий и препятствовании предпринимательской деятельности в отношении экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"В прокуратуре Кемеровской области – Кузбасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Андрея Фролова. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также по ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2022 по сентябрь 2023 года Фролов способствовал вынесению незаконных отрицательных заключений государственной экологической экспертизы проектной документации двух фирм, чтобы склонить последних к заключению договора с аффилированной ему организацией.
Как, в свою очередь, уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в одном из случаев это повлекло срыв работ по приведению в безопасное состояние промышленной площадки угольного предприятия на территории Осинниковского городского округа и причинение материального ущерба государству на сумму в 12,7 миллиона рублей. Во втором случае, при рассмотрении заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации по расширению золоотвала, преступные действия Фролова повлекли причинение заказчику и проектной организации ущерба на 8,6 миллиона рублей.
Кроме того, Фролов потребовал от подчиненных внести в документы недостоверные сведения, повлекшие отказ предприятию, выполняющему гособоронзаказ, в выдаче лицензий на обращение с отходами.
"Этими действиями он воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности и причинил ущерб коммерческим организациям и государству на сумму свыше 29 миллионов рублей", - уточняется в сообщении Генпрокуратуры.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.
Заельцовский райсуд Новосибирска в начале сентября принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путём имущества Фролова на 347 миллионов рублей.
Прокуратура считает, что Фролов в период с 2002 по 2024 годы на госслужбе пробрел имущество на 347 миллионов рублей, что несоразмерно уровню его официальных доходов и "свидетельствует о наличии у него иных источников дохода, полученного в нарушение положений законодательства, устанавливающего прямой антикоррупционный запрет на занятие любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой".
