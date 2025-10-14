В Кузбассе будут судить экс-чиновника Росприроднадзора

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение в превышении должностных полномочий и препятствовании предпринимательской деятельности в отношении экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"В прокуратуре Кемеровской области – Кузбасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Андрея Фролова . Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также по ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2022 по сентябрь 2023 года Фролов способствовал вынесению незаконных отрицательных заключений государственной экологической экспертизы проектной документации двух фирм, чтобы склонить последних к заключению договора с аффилированной ему организацией.

Как, в свою очередь, уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в одном из случаев это повлекло срыв работ по приведению в безопасное состояние промышленной площадки угольного предприятия на территории Осинниковского городского округа и причинение материального ущерба государству на сумму в 12,7 миллиона рублей. Во втором случае, при рассмотрении заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации по расширению золоотвала, преступные действия Фролова повлекли причинение заказчику и проектной организации ущерба на 8,6 миллиона рублей.

Кроме того, Фролов потребовал от подчиненных внести в документы недостоверные сведения, повлекшие отказ предприятию, выполняющему гособоронзаказ, в выдаче лицензий на обращение с отходами.

"Этими действиями он воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности и причинил ущерб коммерческим организациям и государству на сумму свыше 29 миллионов рублей", - уточняется в сообщении Генпрокуратуры

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.

Заельцовский райсуд Новосибирска в начале сентября принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путём имущества Фролова на 347 миллионов рублей.