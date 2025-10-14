Суд изъял имущество Момотова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы изъял имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокуратура приобщила ходатайство о том, что в случае удовлетворения исковых требований решение будет подлежать немедленному исполнению, так как в ином случае "ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы".