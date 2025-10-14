Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял имущество Момотова - РИА Новости, 14.10.2025
16:34 14.10.2025 (обновлено: 16:37 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/sud-2048215996.html
Суд изъял имущество Момотова
Суд изъял имущество Момотова - РИА Новости, 14.10.2025
Суд изъял имущество Момотова
Останкинский суд Москвы изъял имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:34:00+03:00
2025-10-14T16:37:00+03:00
виктор момотов
происшествия
москва
россия
генеральная прокуратура рф
виктор момотов, происшествия, москва, россия, генеральная прокуратура рф
Виктор Момотов, Происшествия, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд изъял имущество Момотова

Суд изъял имущество судьи в отставке Момотова

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы изъял имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить исковые требования, заявленные заместителем генерального прокурора", - огласила решение судья.
Останкинский суд Москвы рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Также среди ответчиков – краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве. Активы оцениваются в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.
Прокуратура приобщила ходатайство о том, что в случае удовлетворения исковых требований решение будет подлежать немедленному исполнению, так как в ином случае "ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы".
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали
Вчера, 05:15
 
Виктор МомотовПроисшествияМоскваРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
