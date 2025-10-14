https://ria.ru/20251014/sud-2048215996.html
Суд изъял имущество Момотова
Суд изъял имущество Момотова - РИА Новости, 14.10.2025
Суд изъял имущество Момотова
Останкинский суд Москвы изъял имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:34:00+03:00
2025-10-14T16:34:00+03:00
2025-10-14T16:37:00+03:00
виктор момотов
происшествия
москва
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg
https://ria.ru/20251014/imuschestvo-2048093783.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_163:0:1424:946_1920x0_80_0_0_5690b9572ed7244c55688b2a2fb8b203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор момотов, происшествия, москва, россия, генеральная прокуратура рф
Виктор Момотов, Происшествия, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд изъял имущество Момотова
Суд изъял имущество судьи в отставке Момотова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы изъял имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить исковые требования, заявленные заместителем генерального прокурора", - огласила решение судья.
Останкинский суд Москвы
рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры
об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Также среди ответчиков – краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве. Активы оцениваются в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.
Прокуратура приобщила ходатайство о том, что в случае удовлетворения исковых требований решение будет подлежать немедленному исполнению, так как в ином случае "ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы".