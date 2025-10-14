Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал актера Смольянинова* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 14.10.2025
15:20 14.10.2025
Суд оштрафовал актера Смольянинова* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал актера Смольянинова* за нарушение закона об иноагентах
Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2025
Новости
Суд оштрафовал актера Смольянинова* за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Смольянинову* А.С. назначено наказание в виде административного штрафа", - рассказали в суде.
Там не уточнили сумму назначенного штрафа, однако за непредоставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган предусмотрена санкция в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
Сегодня ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Смольянинов* является фигурантом этого дела.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность организаций признана нежелательной на территории России
