Рейтинг@Mail.ru
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/sud-2048192098.html
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП - РИА Новости, 14.10.2025
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП
Жителя Костромской области будут судить за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:02:00+03:00
2025-10-14T15:02:00+03:00
происшествия
костромская область
макарьевский район
кадыйский район
renault s.a
renault clio
lada vesta
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251014/delo-2048147966.html
https://ria.ru/20251011/tatarstan-2047710809.html
костромская область
макарьевский район
кадыйский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, костромская область, макарьевский район, кадыйский район, renault s.a, renault clio, lada vesta, toyota corolla
Происшествия, Костромская область, Макарьевский район, Кадыйский район, Renault S.A, Renault Clio, Lada Vesta, Toyota Corolla
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП

В Костромской области будут судить водителя за ДТП, где погибли четыре человека

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Жителя Костромской области будут судить за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре человека, в числе которых двое ехавших по служебным делам сотрудников УФСИН, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, днем 7 июля 21-летний житель Макарьевского района Костромской области ехал на скорости не менее 120 километров в час на автомобиле Toyota RAV-4, принадлежащим его сестре. В Кадыйском районе молодой водитель объехал по обочине ехавший впереди автомобиль и, возвращаясь на дорогу, вылетел на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он столкнулся по касательной со встречным Renault Mégane, а тот – с Lada.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок
Вчера, 12:33
"В результате допущенной преступной небрежности 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир автомобиля марки Renault Mégane, 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала... УФСИН России по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada, погибли на месте", - сообщает прокуратура.
С тяжкими телесными повреждениями была госпитализирована 45-летняя пассажирка "Лады", которая по настоящее время проходит лечение. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая – психолог УФСИН, а сотрудники ехали по служебным делам.
После ДТП молодой человек вину признал, судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"В ходе следствия 8 потерпевших и прокурор в интересах потерпевшего пенсионера обратились в суд с исками на общую сумму более 16,7 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Макарьевский районный суд Костромской области для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.
По данным СУСК, обвиняемый частично добровольно возместил потерпевшим моральный вред, причиненный в результате преступления.
ДТП в Агрызском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Татарстане мужчина и два подростка погибли в ДТП
11 октября, 17:12
 
ПроисшествияКостромская областьМакарьевский районКадыйский районRenault S.ARenault ClioLada VestaToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала