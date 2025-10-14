https://ria.ru/20251014/sud-2048192098.html
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП - РИА Новости, 14.10.2025
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП
Жителя Костромской области будут судить за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:02:00+03:00
2025-10-14T15:02:00+03:00
2025-10-14T15:02:00+03:00
происшествия
костромская область
макарьевский район
кадыйский район
renault s.a
renault clio
lada vesta
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251014/delo-2048147966.html
https://ria.ru/20251011/tatarstan-2047710809.html
костромская область
макарьевский район
кадыйский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, костромская область, макарьевский район, кадыйский район, renault s.a, renault clio, lada vesta, toyota corolla
Происшествия, Костромская область, Макарьевский район, Кадыйский район, Renault S.A, Renault Clio, Lada Vesta, Toyota Corolla
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП
В Костромской области будут судить водителя за ДТП, где погибли четыре человека
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Жителя Костромской области будут судить за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре человека, в числе которых двое ехавших по служебным делам сотрудников УФСИН, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, днем 7 июля 21-летний житель Макарьевского района Костромской области
ехал на скорости не менее 120 километров в час на автомобиле Toyot
a RAV-4, принадлежащим его сестре. В Кадыйском районе
молодой водитель объехал по обочине ехавший впереди автомобиль и, возвращаясь на дорогу, вылетел на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он столкнулся по касательной со встречным Renaul
t Mégane, а тот – с Lad
a.
"В результате допущенной преступной небрежности 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир автомобиля марки Renault Mégane, 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала... УФСИН России
по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada, погибли на месте", - сообщает прокуратура.
С тяжкими телесными повреждениями была госпитализирована 45-летняя пассажирка "Лады", которая по настоящее время проходит лечение. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая – психолог УФСИН, а сотрудники ехали по служебным делам.
После ДТП молодой человек вину признал, судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"В ходе следствия 8 потерпевших и прокурор в интересах потерпевшего пенсионера обратились в суд с исками на общую сумму более 16,7 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Макарьевский районный суд Костромской области для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.
По данным СУСК, обвиняемый частично добровольно возместил потерпевшим моральный вред, причиненный в результате преступления.