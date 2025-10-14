Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Жителя Костромской области будут судить за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре человека, в числе которых двое ехавших по служебным делам сотрудников УФСИН, сообщила прокуратура региона.

"В результате допущенной преступной небрежности 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир автомобиля марки Renault Mégane, 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала... УФСИН России по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada, погибли на месте", - сообщает прокуратура.

С тяжкими телесными повреждениями была госпитализирована 45-летняя пассажирка "Лады", которая по настоящее время проходит лечение. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая – психолог УФСИН, а сотрудники ехали по служебным делам.

После ДТП молодой человек вину признал, судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В ходе следствия 8 потерпевших и прокурор в интересах потерпевшего пенсионера обратились в суд с исками на общую сумму более 16,7 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Макарьевский районный суд Костромской области для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.